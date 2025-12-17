(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Una seduta in cauto rialzo e un'occasione mancata perchè sul finale i listini girano in calo e solo Milano (+0,25%) e Londra (+0,9%) riescono a conservare un segno positivo. Parigi gira in calo e chiude in ribasso dello 0,25%, Francoforte dello 0,48 per cento sulle rinnovate preoccupazioni sull'intelligenza artificiale che hanno colpito i titoli tecnologici. Asml cede il 3,8%, Asmi l'1,6%, Be Semiconductor il 3,2%, St l'1,3 per cento. Il FTSE 100 del Regno Unito ha sovraperformato dopo un calo dell'inflazione superiore alle aspettative che fa immaginare un taglio dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra. L'indice Stoxx Europe 600 chiude con un andamento pressoché invariato, dopo essere salito fino allo 0,5% ma è già sui massimi, al suo sesto mese consecutivo di guadagni, la striscia vincente più lunga dal 2021. Dopo che i dati di martedì hanno mostrato un continuo raffreddamento del mercato del lavoro statunitense, l'attenzione si sposterà sui dati chiave sull'inflazione, in uscita giovedì. Per le azioni europee, un altro catalizzatore chiave sono i negoziati in corso per un accordo di pace in Ucraina. (ANSA).