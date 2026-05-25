(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Borse europee positive a metà seduta in vista di una tregua tra Usa e Iran. I listini del Vecchio Continente viaggiano sui massimi tranne Londra e Zurigo, oggi chiuse insieme a New York. La migliore è Madrid (+1,95%), seguita da Parigi (+1,68%), Francoforte (+1,35%) e Milano (+1,2%), che trova un nuovo record a 50.088 punti. Prosegue il calo del greggio con il Wti e il Brent in ribasso del 5,7%, il primo a 90,8 dollari e il secondo a 97,44 dollari al barile. Passo indietro anche per il gas naturale (-4,59% a 46,45 euro al MWh). Scendono i rendimenti dei titoli di stato a spread costanti. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si mantiene a 71,2 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 11,6 punti al 3,65%, quello tedesco di 9,6 punti al 2,94% e quello francese di 10,6 punti al 3,55%. Risale l'oro (+0,1% a 4.573,57 dollari l'oncia), debole invece il dollaro s 85,85 centesimi di euro, 158,91 yen e 74,06 penny. Brillanti gli automobilistici Renault (+3,9%), Stellantis (+2,85%), fresca di piano strategico, Pirelli (+2,25%), Mercedes (+2%) e Ferrari (+1,95%). Acquisti sul lusso, da Ferragamo (+7,2%) a Hermes (+2,55%), Kering (+2,25%) e Cucinelli (+1,9%). Deboli i petroliferi Eni (-2%), Shell (-1,45% ad Amsterdam), TotalEnergies (-1,4%), Saipem (-1,1%) e Tenaris (-0,8%). Contrastate nel settore della difesa Leonardo (-0,67%) e Dassault (+2,25%), mentre salgono senza indugio SocGen (+4,27%), Unicredit (+3,4%), Bbva (+3,3%), Santander (+2,9%) e Commerzbank (+2,85%). Seguono Intesa (+2%), Bper (+1,5%), Banco Bpm (+0,85%), Mediobanca (+0,7%) ed Mps (+0,6%). Brillante la fintech Nexi (+6,7%), maglia rosa in Piazza Affari dopo la decisione di Cdp di salire fino al 29,9%. (ANSA).