(ANSA) - MILANO, 30 APR - I dati macro che segnalano una certa resilienza economica e una serie di solidi utili aziendali ridà tono alle Borse che guadagnano terreno. Londra sale dell'1,59%, Parigi si porta in parità (+0,06%), Francoforte guadagna lo 0,88%, Milano lo 0,3 per cento. Intanto il petrolio, dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni, riscende a 114 dollari al barile (-2,8%) e il gas naturale cede lo 0,15% a 46,8 euro al megawattora. A Piazza Affari Stellantis riduce il calo al 3,5% e Prysmian corre del 3,3 per cento. Bene i titoli dell'energia e le utility con A2A in progresso del 2,9% ed Enel dell'1,5% mentre arrancano le banche con Unicredit in calo dell'1,06%, Mps dello 0,9%, Intesa Sanpaolo dello 0,13 per cento. (ANSA).