(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Le Borse in Europa rimbalzano, aspettando l'apertura di Wall Street (dove i future sono positivi) e la riunione della Bce che potrebbe decidere su un rialzo dei tassi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha posto fine agli attacchi "di autodifesa" in Iran e il Brent ha invertito rotta, scendendo dell'1,2% e attestandosi intorno ai 92 dollari al barile. Permangono le preoccupazioni per un'ulteriore escalation, dato che il presidente Donald Trump ha dichiarato a Fox News che gli Stati Uniti avrebbero colpito nuovamente l'Iran se i suoi leader non avessero firmato un accordo di pace provvisorio. Parigi guadagna lo 0,9%, Londra lo 0,92% e Francoforte lo 0,32%, Milano è la migliore con un rialzo dell'1,5% grazie a St (+4,45%) e Prysmian (+3,8%). Il Bitcoin sale per la prima volta in tre sedute, il gas naturale cede lo 0,79% a 49,6 euro, l'oro è stabile a 4.085 dollari l'oncia, lo spread tra Btp e Bund decennale è a 76,3 punti. (ANSA).