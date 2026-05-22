(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Le Borse europee si confermano positive con il rimbalzo dei titoli tecnologici, dopo i risultati positivi di Nvidia. Resta la lente su Stati Uniti e Iran mentre si registrano "lievi progressi" nei negoziati, secondo quanto riferito dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Anche i future su Wall Street sono in rialzo con l'S&P 500 che si avvia a registrare la sua più lunga serie di settimane positive dal 2023. Allo stesso tempo, sui mercati prevale la cautela in un momento i cui i timori che le interruzioni di flussi energetici in Medio Oriente possano alimentare l'inflazione. Il petrolio prosegue nella sua corsa con il brent che sale del 2,4% oltre i 105 dollari e il wti a 98 dollari al barile (+1,8%). II prezzo del gas è a 48,6 euro con una frenata dell'1,65%. Tra i metalli preziosi è poco mosso l'oro a 4.514 dollari l'oncia. L'argento sale, invece, dell'1,47% a 75,8 dollari. Lente sui rendimenti dei titoli di Stato, in flessione a partire dal Btp a 10 anni sotto il 3,79%. Lo spread è stabile a 73 punti base. Milano prosegue con il Ftse Mib in rialzo dello 0,52% a 49.423 punti. Maglia rosa sempre Avio (+3,6%) seguita da St (+3%), Stellants (+2,3%) e Unicredit (+1,7%). Sul versante opposto la peggiore è Saipem (-2,3%). Fuori dal paniere principale Brembo sale del 4,8% con la jv in Cina. Recordati in calo dello 0,7% a 51,3 eruo e si allinea ai 51,29 euro per azione del corrispettivo dell'offerta di Cvc e Gbl da 10,7 miliardi. Tra le altre Piazze, Francoforte è la migliore con il Dax a +0,7% con l'economia tedesca che è lievemente cresciuta nel primo trimestre con il Pil a +0,3%. Parigi sale dello 0,33% e Madrid dello 0,23%. Infine l'euro si indebolisce ulteriormente sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1595 sul biglietto verde. (ANSA).