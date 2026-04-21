(ANSA) - MILANO, 21 APR - L'attenzione dei mercati è concentrata sul conflitto Usa-Israele con l'Iran ma qualche spunto arriva anche dalle trimestrali. Milano guadagna lo 0,3%, Londra lo 0,14%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,7 per cento. Il dollaro ha guadagnato terreno e i titoli del Tesoro oscillano in vista dell'audizione al Senato di Kevin Warsh. I future sull'S&P 500 salgono dello 0,3%; il Brent cede l'1,1%, attestandosi sotto i 95 dollari al barile; l'oro scende dello 0,7%, attestandosi sotto i 4.800 dollari l'oncia. A PIazza Affari sugli scudi Avio (+3,6%) con l'ad Giulio Ranzo che al Sole 24 Ore dichiara di essere pronto per un'espansione negli Usa. Andamento opposto per Leonardo (-2,94%). Bene anche Stellantis (+2,34%) e St (+2,16%). Ben comprata Mediobanca (+1,83%) e Moncler (+1,4%) in attesa dei conti del trimestre. Fuori dal listino principale TISG sale del 13,3% a 2,38 euro e BF si assesta a 4,92 euro (poco sotto il prezzo dell'opa) in rialzo del 13,3 per cento. (ANSA).