(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse europee nervose nel finale, con tutti gli indici in calo in linea con l'andamento dei listini Usa, che lasciano sul campo lo 0,3% circa. Madrid cede lo 0,05%, Milano lo 0,1%, Parigi e Francoforte lo 0,35% e Londra lo 0,55%. Si assesta a 80 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, ma salgono i rendimenti dei titoli di stato a partire da quello italiano, in crescita di 6,1 punti al 3,87%. In rialzo di 4,5 punti al 3,04% quello tedesco e di 5,7 punti al 3,69% il rendimento annuo francese. In calo il dollaro a 85,24 centesimi di euro, a 159,28 yen e 73,81 penny. Debole anche l'oro (-0,75% a 4.673 dollari l'oncia), mentre allunga il passo il greggio (Wti +2,78% a 97 dollari al barile e Brent +3,44% a 108,96 dollari al barile). Riduce il calo il gas (-0,65% a 44,57 euro al MWh). (ANSA).