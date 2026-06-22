(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le borse europee frenano dopo le dimissioni del Primo Ministro britannico Keir Starmer e guardando ai negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. Londra cede lo 0,7%, Parigi lo 0,79%, Francoforte lo 0,25%, e Milano -0,6 per cento. I titoli tecnologici sovraperformato, a Piazza Affari in evidenza St (+1,3%) mentre i settori dei materiali e delle telecomunicazioni hanno registrato un andamento negativo e tra le italiane Tim cede l'1,46 per cento. Sul listino milanese seduta debole per Mps (-0,68%) nel giorno del cda mentre Unipol sale dell'1,11%, Intesa Sanpaolo cede lo 0,42%, come Mediobanca mentre Generali sale dello 0,47 per cento. Sul mercato delle materie prime il Brent scende a circa 79 dollari al barile, il gas naturale guadagna l'1,2% a 42,6 euro, l'oro si apprezza del'1,4% a 4.210 dollari l'oncia e l'argento del 2,4% a 66,4 dollari. Lo spread tra i titoli di stato decennali italiani e tedeschi è stabile a 70,6 punti. (ANSA).