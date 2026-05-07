(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Borse europee tutte deboli mentre gli investitori attendono una risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti. I future su Wall Street sono, invece, positivi. Con lo Stretto di Hormuz ancora chiuso scivola il petrolio che in avvio di seduta era in rialzo. Il Wti cede il 2,16% e finisce sotto i 93 dollari. Il Brent perde il 2,2% a 99 dollari al barile. Anche il gas è in rosso. I contratti Ttf registrano un -0,77% a 43,5 euro al megawattora L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, lascia sul terreno un quarto di punto percentuale. Si conferma l'andamento positivo dei metalli preziosi. L'oro sale dello 0,4% a 4.737 dollari mentre l'argento oltrepassa gli 80 dollari l'oncia (+3,7%). Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,12%, Francoforte lo 0,1%, Parigi lo 0,07% e Londra 0,6%. Lo spread tra Btp e Bund è volatile e cala a 73 punti base con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,72%. Quanto ai cambi, l'euro sale sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1767 sul biglietto verde. (ANSA).