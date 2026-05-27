(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Si muovono a due velocità le principali borse europee insieme ai listini Usa, con le notizie contrastanti sul fronte dei colloqui tra Usa e Iran. Secondo la Tv di stato di Teheran infatti la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire "entro un mese" dall'accordo, affermazione smentita invece dalla Casa Bianca sui social. Una circostanza che fa arretrare gli indici di nuovo sotto ai livelli dello scorso 27 febbraio, ultima seduta prima dell'attacco americano all'Iran. Debole Piazza Affari (Ftse Mib -0,54%), fiacca Francoforte (-0,05%), positive invece Parigi (+0,5%), Madrid (+0,45%) e Londra (+0,1%). Riducono il calo il greggio (Wti -3,14% a 90,93 dollari al barile e Brent -3% a 96,65 dollari al barile) e il gas (-2,15% a 46,43 euro al MWh). Debole il dollaro a 1,16 sull'euro, mentre risale a 1,34 sulla sterlina. Si assesta a 71,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,4 punti al 3,7%, quello tedesco di 0,7 punti al 2,98% e quello francese di 0,5 punti al 3,59%. Proseguono gli acquisti sul lusso con Puma (+6,58%), Adidas (+6,27%), Moncler (+5%) e Cucinelli (+2,76%). Brillanti gli automobilistici Renault (+4,29%), Stellantis (+4,08%) e Mercedes (+3,08%) dopo i dati sulle vendite in Europa. Poco mossa Ferrari (+0,07%) all'indomani del tonfo con cui è stata accolta in borsa la nuova Luce interamente a batteria. Pesano i petroliferi Saipem (-4,5%), Tenaris (-3,2%), TotalEnergies (-3,6%), Bp (-2,8%) e Shell (-2,4%). (ANSA).