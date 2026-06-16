(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Le Borse in Europa mettono a segno una nuova seduta in rialzo, ritoccando la chiusura record di lunedì, grazie alla prospettiva della riapertura dello Stretto di Hormuz entro la fine della settimana, che ha incrementato la propensione al rischio tra gli investitori. Londra ha guadagnato lo 0,61%, Parigi lo 0,75%, Francoforte più cauta ha consolidato la posizione (+0,07%), Madrid è salita dello 0,69% e la migliore è stata Milano con un rialzo dell'1,15 per cento. (ANSA).