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(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Le Borse europee chiudono in calo mentre prosegue la guerra lunga in Medio Oriente. Le tensioni sullo stretto di Hormuz alimenta la corsa dei prezzi dell'energia, con il rischio di un aumento dell'inflazione. Un quadro che scatena le scommesse sul rialzo dei tassi e mette in tensione i titoli di Stato. Lo Stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate europee, conclude la seduta in calo dell'1,7%. In tre settimane, ovvero dall'inizio della guerra, sono andati in fumo oltre 1.700 miliardi di capitalizzazione. Concludono la giornata in rosso Francoforte (-2,01%), Parigi (-1,82%), Londra (-1,45%). (ANSA).