(ANSA) - MILANO, 24 APR - I mercati azionari europei sono più cauti di quelli americani e non si fanno trascinare dall'idea di una ripresa dei colloqui tra Usa e Iran ne contagiare dal rally dei tecnologici. Il Nasdaq sale dello 0,68% ma il Dow Jones è in calo dello 0,3%; Londra cede lo 0,67%, Milano lo 0,6%, Parigi lo 0,9% e Francoforte oscilla intorno alla parità. A Piazza Affari in particolare prese di profitto sui titoli della difesa. Avio cede il 6,4%, Fincantieri il 3,9%, Leonardo il 2,2% mentre corre Prysmian (+3%). (ANSA).