(ANSA) - MILANO, 21 APR - I mercati azionari europei sono stabili, gli investitori monitorano gli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran in vista della scadenza del cessate il fuoco, fissata per mercoledì ma non si lasciano andare all'entusiasmo. Parigi è ferma poco sotto la parità (-0,06%), Londra sale dello 0 ,16%, Francoforte dello 0,55%, Madrid dello 0,22% e Milano dello 0,25 per cento. A Piazza Affari, fuori dal listino principale, si mettono in luce BF (+12%) che dopo l'annuncio di un'opa a 5 euro si allinea al valore dell'offerta e TISG (+11,9%) dopo che il Tribunale di Firenze ha confermato le misure protettive.Prese di profitto su Leonardo (-2,5%) e Lottomatica (-1,6%) mentre balza sugli scudi Avio (+4,04%). Bene anche Stellantis (+1,7%), Nexi (+1,57%) e Mediobanca (+1,48%). (ANSA).