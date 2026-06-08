(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Si muovono a due velocità le principali borse europee in una giornata piuttosto interlocutoria. Se i listini di Asia e Pacifico hanno scontato l'escalation in Medio Oriente con gli attacchi incrociati di Iran e Israele, le Borse europee si muovono con cautela, guidate dal rialzo di Milano ()+0,45%), spinta dal risiko bancario. Tiene Londra (+0,22%), fiacche invece Francoforte (-0,46%), Parigi (-0,15%) e Madrid (-0,1%). Contrastati i future Usa. Il deterioramento del quadro in medio Oriente spinge al rialzo le quotazioni del greggio (Wti +4,35% a 94,5 dollari al barile e Brent +3,1% a 96 dollari). In forte rialzo anche il gas (+4,58%%& a 50,7 euro al MWh) mentre cede l'oro (-3,65% a 4.304,96 dollari l'oncia). Stabile il dollaro sopra quota 1,15 sull'euro e 1,33 sulla sterlina,, mentre sale a 77,2 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,5 punti al 3,82%, quello tedesco di 1,5 punti al 3,05% e quello francese di 1,9 punti al 3,82%. In luce Mps (+11,63%) e Mediobanca (+10,9%) oggetto delle offerte rivali di Banco Bpm (+0,98%) e Intesa Sanpaolo (-2,77%), che in caso di successo cederà gli sportelli di Rocca Salimbeni a Bper (+3,98%), per mantenere il controllo su Piazzetta Cuccia e, a cascata, su Generali (+1,7%). Cede Unicredit (-0,97%), alle prese con l'Opas su Commerzbabnk (-0,73%). Gira in positivo il lusso con Cucinelli (+1,1%), Moncler (+0,7%) e Pandora (+1,9%), mentre si confermano deboli gli automobilistici Stellantis (-1,4%) e Bmw (-0,7%). Risale Ferrari (-0,7%), corre Porsche (+3,24%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Ubs. Acquisti su Saipem (+1,2%), Eni (+1%), TotalEnergies (+0,9%), Bp (+0,9%), Shell (+0,8%) e Repsol (+0,65%). (ANSA).