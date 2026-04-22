(ANSA) - MILANO, 22 APR - Le trimestrali e le notizie contrastanti provenienti dal Medio Oriente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran poco prima della sua scadenza, lasciano interdette le Borse in Europa e gli indici restano in rosso. A Milano in particolare il listino è diviso a metà, con energia e tlc in rialzo, banche, difesa e lusso in calo. L'indice Stoxx Europe 600 ha perso lo 0,35% con il settore energetico in forte rialzo, in scia al Brent che ha raggiunto circa 100,46 dollari al barile. Anche i settori delle utility e delle materie prime hanno sovraperformato mentre il settore dei viaggi e del tempo libero ha deluso. A Piazza Affari maglia nera per Avio (-5,15%), debole anche Fincantieri (-1,16%). Moncler ha perso il 2,74%, Banco Bpm il 2,2%, Unicredit l'1,98% e Generali l'1,37 per cento. Sugli scudi Saipem (+6,4%), Eni (+2,39%), Tenaris (+2,1%) ed Enel (+0,9%). (ANSA).