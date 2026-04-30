(ANSA) - MILANO, 30 APR - L'economia Usa manda segnali di forza e gli investitori acquistano con più fiducia anche nel Vecchio Continente dove le Banche centrali (Bce e Boe) hanno deciso di lasciare invariati i tassi d'interesse. Il calo del prezzo del petrolio poi, dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni, ha invertito rotta contribuendo a migliorare il sentiment di mercato, stimolando una ripresa delle obbligazioni. L'effetto trimestrali si fa sentire su Milano (+0,94%) dove in controtendenza crolla Stellantis (-6,3%) dopo i conti che non convincono e il ritorno all'utile viene offuscato dai margini negli Usa inferiori alle attese. Gli analisti dubitano che l'apparente ripresa nel mercato chiave nordamericano sia sostenibile aldilà della plusvalenza straordinaria. Bene le utilities, in particolare A2A (+3,5%) ed Enel (+2,65%), sugli scudi Prysmian (+2,9%) e Intesa Snapaolo (+0,9%) dopo i conti. (ANSA).