(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Si spingono su nuovi massimi le principali borse di Asia e Pacifico in vista di una tregua tra Usa e Iran con la riapertura dello stretto di Hormuz. Tokyo guadagna il 2,87% a 65.158 punti, fissando un nuovo record storico così come Taiwan (+3,26% a 43.644 punti). In rialzo anche Sidney (+0,4%) , mentre sono chiuse per festività Hong Kong e Seul, per festeggiare il compleanno del Buddha. Ancora aperte Shanghai (+0,67%), lontana però dei massimi del 2007, Mumbai (+1,26%) e Singapore (+0,08%). Positivi i future sull'Europa, in assenza di dati macroeconomici di rilievo, mentre i listini Usa sono chiusi oggi per festività. In forte ribasso il greggio (Wti -5,57% a 91,22 dollari e Brent -5,11% a 98,25 dollari al barile) e il gas naturale (-4,7% a 46,4 euro al MWh). Sale l'oro (+0,9% a 4.555,5 dollari l'oncia), scende il dollaro a 85,91 centesimi di euro, 158,91 yen e 74,17 penny, così come i rendimenti dei titoli di stato. Si assesta a 71 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 6,9punti al 3,7%, quello tedesco di 4,8 punti al 2,99%, quello francese di 6,4 punti al 3,6% e quello britannico di 6,8 punti al 4,9%. Gli acquisti si concentrano sul settore tecnologico e dei microprocessori, con rialzi a Tokyo per Taiyo Yuden (+16,51%), Seiko (+12,51%), Lasertec (+12,6%) Tdk (+10,92%) e Rohm (+10,15%). Brillanti gli automobilistici Mitsubishi (+7,3%), Suzuki (+6,68%) e Nissan (+2,73%), contrastati invece i bancari Sumitomo Mitsui (+0,68%), Nomura (-0,93%), Mitsubishi Ufj (-1,04%) Mizhuo (-2,45%). (ANSA).