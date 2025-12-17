(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Borse di Asia e Pacifico in crescita trainate in particolare dalle Piazze cinesi con il rinnovato entusiasmo sui tecnologici. Shanghai guadagna l'1,19%, Shenzhen l'1,68%. Anche Hong Kong sale (+0,97%). Per il resto segue la scia Seul (+1,43%) mentre è più contenuta Tokyo (+0,26%). E', invece, debole Sydney (-0,16%). Lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro, a 155,30, in attesa della riunione della Bank of Japan (BoJ), e sull'euro, poco sopra a 182. La Banca del Giappone è pronta a rialzare i tassi d'interesse al livello più alto in quasi trent'anni nella riunione di due giorni che ha inizio domani, portandoli allo 0,75%. Gli indici europei sono attesi in positivo così come lo sono i future su Wall Street. Tra i macro l'inflazione del Regno Unito è rallentata più delle stime al 3,2% a novembre. A metà mattinata è previsto l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania. (ANSA).