(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Si muovono con cautela le principali borse di Asia e Pacifico con i future in rosso sull'Europa e su Wall Street. Gli investitori guardano alla crisi in Medio Oriente, con lo stretto di Hormuz ancora chiuso che spinge sulle quotazioni del greggio. Tokyo cede lo 0,86% , Shanghai lo 0,54%, Hon Kong l'1,5%, Taiwn cede l'1,7% e Seul guadagna lo 0,7%. Rallentano le vendite al dettaglio in aprile Cina, con un rialzo annuale dello 0,2% contro il 2% previsto e il +1,7% di marzo. precedente. Nessun altro indice macroeconomico è atteso in giornata. Negativi i future sugli indici di Europa e Srati Uniti. (ANSA).