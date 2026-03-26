(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Borse asiatiche in rosso e titoli di Stato in calo in scia alle incertezze sulla consistenza e l'esito dei negoziati tra Usa e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Hong Kong cede l'1,9%, Shenzhen l'1,7%, Shanghai l'1,3%, Seul il 3,2% mentre Tokyo limita il calo allo 0,3% e Sydney allo 0,1%. Negativi anche i future su Wall Street, con il Nasdaq e l'S&P 500 che cedono lo 0,3%, e quelli sull'Europa, con l'Euro Stoxx in flessione dello 0,6%. Il riaccendersi della tensione, con pesanti attacchi di Israele e la risposta iraniana con missili e droni intercettati dai Paesi del Golfo, fa risalire il prezzo del petrolio, che avanza del 2%, con il Wti a 92,3 dollari al barile e il Brent a 104,35 dollari. I rendimenti dei decennali americani salgono di 3 punti base al 4,36% sui timori per l'inflazione. In forte ribasso anche l'oro che cede il 2,5% a 4.446 dollari l'oncia. (ANSA).