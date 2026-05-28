(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Borse di Asia e Pacifico in rosso con la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Gli Usa hanno effettuato attacchi aerei contro una postazione militare iraniana e imposto nuove sanzioni per impedire a Teheran di trarre profitto dal transito navi ad Hormuz. L'Iran, a sua volta, ha aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo Stretto. Il riaccendersi del conflitto sembra allontanare la possibilità di una tregua tra i due Paesi. In questo contesto anche i future sull'Europa sono negativi, così come lo sono quelli su Wall Street. Tokyo lascia sul terreno lo 0,65%, Hong Kong l'1,42%, Seul lo 0,5%, Sydney l'1,45%. Tengono invece le Piazze cinesi con Shanghai che è marginale a +0,15% e Shenzhen a +0,7%. La lente, dal punto di vista macro, è ai dati dell'inflazione dagli Stati Uniti con la pubblicazione dell'indice dei prezzi Pce. E sempre, nel primissimo pomeriggio italiano, sono in calendario anche le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione e il Prodotto interno lordo annualizzato dagli Usa. (ANSA).