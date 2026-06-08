(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il fuoco incrociato tra Iran e Israele fa precipitare le Borse di Asia e Pacifico. Tokyo perde il 3,85%, Taiwan il 3,48%, Seul l'8,29%. Chiusa per festività Sidney, mentre sono ancora aperte Hong Kong (-1,53%), Shanghai (-1,56%), Mumbai (-0,66%) e Singapore (-1,8%). Negativi i future sull'Europa e su Wall Street. Rallenta il Pil del Giappone, che limita il rialzo all'1,8% contro il 2,1% previsto, mentre scendono oltre le stime gli ordini di fabbrica tedeschi (-3,8%) in aprile. In arrivo dall'Eurozona l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori, mentre dagli Usa sono attese le aspettative dei consumatori sull'inflazione. Il peggioramento del quadro in Medio Oriente pesa sul greggio (Wti +4,25 a 94,4 dollari al barile e Brent +4,6% a 97,4 dollari al barile) e sul gas naturale (+6% a 51,4 euro al MWh), che risente anche di uno sciopero in Australia. Precipita l'oro (-3,8% a 4.297 dollari l'oncia), mentre il dollaro appare invariato a 1,15 sull'euro e a 160,27 yen. In calo la sterlina a 1,33 dollari. Sale a 77,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 4,5 punti al 3,84%, quello tedesco di 3 punti al 3,07% e quello francese di 4,1 punti al 3,84%. Sulla piazza di Tokyo pesa il comparto dei semiconduttori con Sumco (-12,84%), Socionext (-10,05%) e Renesas Electronkics (-9,39%). Difficoltà anche per i produttori di apparecchiature Murata (-10,15%), Tdk (-9,63%), Taiyo Yuden (-5,2%) e Kyocera (-4,01%). Contrastati gli automobilistici Subaru (+1,57%) e Toyota (-0,96%). (ANSA).