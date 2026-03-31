(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Borse di Asia e Pacifico sotto vendita con l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Il Brent ha sfiorato i 116 dollari dopo l'attacco di Teheran ad una petroliera kuwaitiana a Dubai mentre gli Usa hanno colpito un deposito di munizioni in Iran. A scambi in corso il Nikkei lascia sul terreno l'1,2, Hong Kong lo 0,39%, Shanghai lo 0,42%, Shenzhen l'1,34%. La più pesante Seul (-4,9%). Hanno invece virato in positivo tanto i future sugli Stati Uniti, quanto quelli sull'Europa dopo che il Wall Street Journal ha riportato che il presidente americano Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri di essere pronto a mettere fine all'operazione contro l'Iran, anche se lo Stretto di Hormuz dovesse restare in gran parte chiuso. Parole che alimentano la speranza che la fine del conflitto possa avvicinarsi. Tra i macro, sotto la lente il dato dell'inflazione nell'eurozona visto anche il contesto geopolitico. (ANSA).