(ANSA) - MILANO, 28 APR - Borse di Asia e Pacifico in calo sulle incertezze geopolitiche mentre il presidente Usa, Donald Trump si dice scettico sull'offerta dell'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. Giù Tokyo con il Nikkei che lascia sul terreno l'1,17%% con la Banca del Giappone (Boj) che ha lasciato invariati i tassi di riferimento allo 0,75% al termine della riunione di politica monetaria di due giorni. In rosso anche Hong Kong (-1,1%), Shanghai (-0,37%), Shenzhen (-1,22). Tiene invece Seul (+0,39%) che tocca un nuovo record. La lente della settimana è sulle banche centrali. Domani è in agenda la riunione della Federal Reserve, giovedì della la Bce e della Banca d'Inghilterra. Le Borse europee sono attese incerte così come lo sono i future su Wall Street. (ANSA).