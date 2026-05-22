(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Borse di Asia e Pacifico di buon passo, grazie al rimbalzo dei titoli dei produttori di chip dopo i risultati positivi di Nvidia, mentre le questioni irrisolte nei negoziati tra Stati Uniti e Iran hanno indotto gli investitori alla cautela. I future, tanto sull'Europa quanto sugli Stati Uniti, sono positivi. Tra le Piazze asiatiche, l'indice Nikkei registra un balzo del 2,6%, attestandosi vicino ai massimi storici. In Giappone l'inflazione è scesa ad aprile all'1,4%, il livello più basso degli ultimi quattro anni, in calo rispetto all'1,8% di marzo e al di sotto delle previsioni di mercato. I dati non hanno modificato le aspettative secondo cui la Banca centrale potrebbe comunque aumentare i tassi di interesse nel corso dell'anno, con alcuni investitori che scommettono addirittura su un possibile intervento a giugno, poiché l'impennata dei costi del petrolio e lo yen debole minacciano di spingere nuovamente i prezzi al rialzo. Per quanto riguarda gli altri listini Hong Kong sale dell'1,1%. Shenzhen di oltre il 2%, Shanghai dello 0,8%. Seul è la più contenuta a +0,41%. (ANSA).