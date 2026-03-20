(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tendenzialmente deboli dopo l'incontro con tensioni a Washington fra il presidente Usa Trump e la premier giapponese Takaichi. Con la Borsa di Tokyo chiusa per festività e in attesa di sviluppi sul conflitto in Iran, Hong Kong e i listini cinesi si avviano alla chiusura in ribasso di circa un punto percentuale, mentre Sidney ha concluso in calo dello 0,8%. In rialzo dello 0,3% invece Seul. Incerti con una leggera tendenza positiva i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).