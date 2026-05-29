(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Si portano su nuovi record le principali borse di Asia e Pacifico sulla scia dei progressi verso un accordo di massima per una tregua tra Usa e Iran, su cui però si deve ancora esprimere il presidente americano Donald Trump. Tokyo (+2,53%) aggiorna il recente record di due giorni fa portandosi sopra quota 66mila punti. In forte rialzo anche Taiwan (+2,51%), Seul (+3,55%) e Sidney (+1,62%). Ancora aperte Hong Kong (+0,96%), Shanghai (-0,64%), Mumbai (+0,07%) e Singapore (+0,91%). Positivi i future sull'Europa e su Wall Street dopo l'inatteso rialzo della produzione industriale giapponese in aprile (+0,8%) e in attesa di numerosi dati macroeconomici. Dalla Francia arrivano il Pil e l'inflazione di aprile, diffusa anche in Italia e in Germania, dove sono attesi pure i dati sulla disoccupazione. In arrivo dagli Usa le scorte al dettaglio e all'ingrosso e l'indice della fiducia dei direttori agli acquisti di Chicago. In ulteriore calo il greggio Usa ben sotto i 90 dollari (Wti -1,48% a 87,49 dollari al barile), mentre il Brent (-1,34% a 92,45 dollari al barile) viaggia ancora sopra quella soglia. Si porta sotto i 47 euro segnati in apertura il gas naturale ad Amsterdam (-0,14% a 46,91 euro al MWh). Balza l'oro (+3,03% a 4.516,1 dollari l'oncia) mentre non si muovono i cambi tra le valute, con l'euro 1,16 dollari e la sterlina a 1,34 . In rialzo a 71,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,1 punti al 3,68% e quello tedesco invariato al 2,96%. Sulla piazza di Tokyo brillanti i tecnologici Murata Manufacturing (+16,21%), Taiyo Yuden (+15,26%) e Tdk (+8,27%). Bene gli automobilistici Suzuki (+3,3,6%) e Mazda (+2,21%), mentre scivola Mitsubishi (-8,99%). Brillanti i bancari Nomura (+3,96%), Mizhuo (+2,41%) e Chiba Bank (+2%). (ANSA).