(ANSA) - MILANO, 24 APR - Borse di Asia e Pacifico contrastate con le incertezze legate allo stretto di Hormuz per lo stallo nei negoziati tra Usa e Iran. Allo stesso tempo gli investitori valutano i dati sull'inflazione in leggero aumento provenienti dal Giappone. A Tokyo il Nikkei sale dell'1%. In territorio positivo anche Hong Kong (+0,25%). Deboli Shanghai (-0,12%) e Shenzhen (-0,19%). In calo dello 0,4% Seul dopo aver toccato nella seduta precedente il massimo storico. I future su Wall Street sono in parte in rialzo con l'annuncio di Trump di una proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano. L'Europa, invece, è attesa debole. Tra i macro previsti l'indice Ifo dalla Germania. (ANSA).