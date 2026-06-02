(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Borse contrastate in Asia e Pacifico così come i segnali che giungono sul fronte del conflitto in Medio Oriente. Gli occhi degli investitori sono puntati ora sui dati macroeconomici in arrivo, tra cui quelli sul mercato del lavoro attesi venerdì dagli Usa, mentre tornano gli acquisti sul settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Deboli Tokyo (-0,3%) e Sidney (-0,06%) a differenza di Taiwan (+0,48%) e Seul (+0,15%). Ancora aperte Hong Kong +1,99%), Shanghai (+0,44%), Mumbai (-0,27%) e Singapore (+0,78%). In calo il greggio (Wti -1,05% a 91,19 dollari al barile) e il gas (-1,71% a 48,25 euro al MWh), mentre sale l'oro (+0,65% a 4.532,55 dollari l'oncia). Si assesta a 72 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,1 punti al 3,68%, quello tedesco di 3,8 punti al 2,96% e quello francese di 4,8 punti al 3,58%, mentre il dollaro scende a 1,16 sull'euro e a 1,34 sulla sterlina. Sulla piazza di Tokyo acquisti sui produttori di semiconduttori Screen Holding (+4,05%), Lasertec (+2,27%) e Advantest (+2,51%), mentre a Hong Kong fa il botto il tecnologico Tencent Holding (+10%). Deboli sulla piazza nipponica gli automobilistici Nissan (-2,61%) e Toyota (-2,12%). (ANSA).