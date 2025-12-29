(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Borse di Asia e Pacifico con oscillazioni contenute per i volumi ridotti di fine anno mentre gli investitori restano cauti, nonostante le aspettative di un allentamento della politica monetaria statunitense nel 2026 continui ad essere forte. Venerdì gli indici Wall Street hanno chiuso in leggero ribasso, ma sono rimasti ottimisti grazie al rally di Natale. I futures sugli indici azionari statunitensi sono sostanzialmente invariati. Poco mossi anche quelli europei. Debole Tokyo (-0,44%) e le Piazze cinesi (Shanghai +0,04%, Shenzhen -0,33%) e Hong Kong (-0,49%) mentre la Cina mostra i muscoli a Taiwan (+0,89% l'indice di riferimento). Per il resto sono pochi gli spunti dai dati macro. In agenda nel pomeriggio sono previsti l'indice manifatturiero della Fed di Dallas e le scorte settimanali di greggio dell'Energy Information Administration (Eia), anticipate di due giorni. (ANSA).