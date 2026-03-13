(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Ancora una seduta in rosso per le Borse di Asia e Pacifico sulle tensioni in Medio Oriente, innescate dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Anche l'Europa è attesa in negativo, così come lo sono i future su Wall Street. Il Nikkei a Tokyo lascia sul terreno l'1,16%, Hong Kong perde l'1,04%, Shanghai lo 0,82% e Shenzhen lo 0,88%. La peggiore è Seul che perde l'1,72%. Calo contenuto invece per Sydney (-0,14%). Per i macro, attesi i dati della produzione industriale italiana e dell'eurozona. Dagli Usa la seconda lettura del Pil del quarto trimestre oggetto di possibili revisioni, l'indice Pce e la fiducia dell'Università del Michigan e infine i dati su reddito e spesa personale, importanti per le indicazioni sui consumi delle famiglie statunitensi. (ANSA).