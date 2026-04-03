(ANSA) - MILANO, 03 APR - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico per il lungo ponte di Pasqua, che nel Vecchio Continente terminerà il prossimo 6 aprile. Tra i pochi listini aperti si segnalano Tokyo (+1,26%), Shanghai (-0,99%), ancora in fase di scambi e Seul (+2,74%). Chiuse Hong Kong, Taiwan, Sidney, Mumbai e Singapore. Molte piazze, compresa Shanghai, dove si festeggiano gli antenati (Ching Ming), resteranno chiuse anche lunedì. Nelle sale operative è circolato un report che ha riportato fiducia su una possibile parziale riapertura dello stretto di Hormuz. Fermi i mercati delle materie prime, ad eccezione dell'oro che ha chiuso in rialzo dell'1,21% a 4.676,76 dollari l'oncia a Tokyo e a Shanghai, mentre si mantiene stabile il Bitcoin, che segna un rialzo dello 0,13% a 66.766,3 dollari. Sulla piazza di Tokyo in luce il comparto dell'elettronica con Tdk (Taio Yuden (+12,92%), spinta dagli analisti di JpMorgan, Murata (+8,94%), Tdk (+3,39%),, Konika MInolta (+3,19%) e Ricoh (+2,26%). Brillanti anche i produttori di semiconduttori Rohm (+6,46%), Lasertec (+2,4%) e Advantest (+2,04%) a differenza dei costruttori di auto Suzuki (-1,5%), Mazda (-0,36%), Honda (-0,31%) e Toyota (-0,21%). Tengono i bancari Nomura (+0,56%), Sumitomo Mitsui (+0,37%) e Mitsubishi Ufj (+0,05%). (ANSA).