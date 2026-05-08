(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Piazza Affari recupera nel finale e chiude invariata una seduta negativa per tutte le altre Borse europee. A favorire la risalita del Ftse Mib, fermo a 49.289 punti, sono stati gli acquisti su Prysmian (+5,8%), promossa da Deutsche Bank, su Tenaris (+2,8%), Poste (+1,9%) ed Eni (+1,7%), in scia al rialzo del petrolio, mentre Stm (+1,7%) ha beneficiato del momento d'oro dei tecnologici. Guidano i ribassi, invece, i titoli della difesa Fincantieri (-3,7%) e Leonardo (-3,2%), seguiti da Lottomatica (-2,5%) e Intesa (-2%), oggetto di prese di beneficio nonostante i conti sopra le attese in una seduta debole anche per Bper (-1,6%) e Unicredit (-1,3%). Fuori dal Ftse Mib balzo per Safilo (+8,3%), premiata per la trimestrale, e Brembo (+7,4%), promossa da Intermonte, mentre chiude pesante Cementir (-9,3%) dopo i conti. (ANSA).