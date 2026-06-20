(ANSA) - LA PAZ, 19 GIU - Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha concluso ieri un accordo con la principale confederazione sindacale del Paese, che ha annunciato la revoca delle misure di pressione dopo oltre sei settimane di blocchi stradali e manifestazioni in cui si chiedeva le dimissioni del capo dello Stato. "Da questo momento in poi, le misure di pressione sono revocate a livello nazionale", ha annunciato alla stampa il leader della Centrale operaia boliviana (Cob) Mario Argollo dopo la firma dell'accordo. "Il dialogo è più forte della forza stessa", ha dichiarato da parte sua Rodrigo Paz. L'accordo non riguarda tuttavia tutti i settori mobilitati. Non sono stati forniti, per il momento, dettagli sul suo contenuto. (ANSA).