VERONA. Nuovo blitz di Centopercentoanimalisti a tutela dell'orso Papillon, tenuto dalla Provincia di Trento in una struttura a Casteller. Oggi, 18 marzo, i militanti dell'associazione animalista hanno manifestato a Verona nel cortile della Casa di Giulietta, srotolando uno striscione in difesa dell'animale davanti alla celebre statua dell'eroina shakespeariana.



"La Casa di Giulietta è visitata ogni giorno da tanti turisti e quindi è una vetrina ideale per dare visibilità a qualsiasi iniziativa", hanno spiegato gli attivisti. "Quella che sta vivendo l'orso Papillon è una tragedia che non va dimenticata, da anni è prigioniero della Provincia di Trento, tenuto in gabbia, trattato con farmaci per spezzarne la volontà, castrato. E questo senza che abbia mai aggredito alcuno, né abbia mostrato segni di volerlo fare. Lo diciamo ancora una volta: l'orso deve uscire dal Casteller ed essere trasferito in un'oasi dove possa trovare una condizione migliore. Esistono già opzioni in questo senso", hanno concluso.



Sul posto sono intervenuti agenti della Digos della Questura di Verona che hanno identificato i militanti.