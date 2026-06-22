(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Suonano gli allarmi, i commessi dentro i negozi si fanno aria con i ventagli, le luci all'interno sono spente: sono gli effetti del blackout che oggi ha colpito il centro di Torino. Ireti è intervenuta con un generatore ausiliario in Piazza Castello, per sopperire alla crescente domanda energetica causata dal caldo anomalo. Il blackout è durato circa dieci minuti. Mentre in Consiglio comunale si discute del problema, l'emergenza caldo non sembra voler dare tregua: previsto caldo intenso anche nei prossimi giorni, con punte intorno ai 40 gradi. (ANSA).