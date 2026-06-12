(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "Il fatto che il giudice abbia applicato il massimo della durata prevista dal codice per di questa misura cautelare ci rende fiduciosi sulla tenuta della misura stessa davanti al tribunale del Riesame". Così, l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, ha commentato la misura di interdizione della professione medica della durata di un anno emessa dal gip di Napoli Mariano Sorrentino nei confronti dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. "Ho sentito la mamma di Domenico, Patrizia - ha sapere Petruzzi - ed è particolarmente commossa: si tratta - spiega l'avvocato - di un primo momento di verità sancito da un giudice e voglio anche sottolineare che è la prima volta che in questo procedimento giudiziario si manifesta e viene sancito un comportamento doloso. So che il giudice - dice ancora il legale della famiglia Caliendo-Mercolino - nell'ordinanza di circa 70 pagine, ha definito il dottore Guido Oppido 'un prevaricatore'". "Siamo soddisfatti - conclude Petruzzi - di questo risultati e per questo vogliamo rivolgere i nostri ringraziamenti per l'impeccabile lavoro svolto agli degli inquirenti, con il dottore Tittaferrante, e del gip Mariano Sorrentino, ricordando nel contempo che anche noi abbiamo fornito un grosso contributo con le nostre indagini difensive". (ANSA).