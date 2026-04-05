(ANSA) - TORINO, 05 APR - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto. L'impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Inutili i soccorsi per il bambino. (ANSA).