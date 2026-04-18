(ANSA) - SASSARI, 18 APR - E' stato dichiarato fuori pericolo il bambino di tre anni caduto dal balcone di casa, al primo piano di una palazzina a Sassari. Il piccolo, trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, non ha riportato lesioni interne. Resterà comunque ricoverato anche nelle prossime ore. Secondo quando ricostruito dagli agenti della Questura di Sassari, intervenuti nella palazzina tra via Caprera e viale Trieste, in casa con il bambino vi erano in quel momento la madre e un fratello di 22 anni. Al momento non risultano indagati. (ANSA).