(ANSA) - PESCARA, 12 GIU - Una bimba di tre anni è stata dimenticata per quattro ore sullo scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. A riportare la notizia è la TgR Abruzzo, spiegando che la famiglia della piccola ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della Procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la piccola era seduta all'interno del mezzo che, fortunatamente, era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli scuolabus. "E' rimasta lì finché non è scattato l'allarme dei genitori che si stavano prodigando per capire dove fosse la figlia - spiega il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio -. Poi l'hanno ritrovata all'interno dello scuolabus, probabilmente nello stesso posto dove era quando tutti gli altri sono scesi". "Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini credo sia necessario dare uno sguardo all'interno prima di abbandonare il veicolo - afferma sotto shock il papà delle bimbe -. Nel 2026 ancora stiamo raccontando cose come queste. Per fortuna il mezzo era parcheggiato all'ombra, altrimenti non so cosa poteva succedere". (ANSA).