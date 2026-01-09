(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Bill Gates ha trasferito quasi 8 miliardi di dollari, per l'esattezza 7,9, a una no profit dell'ex moglie Melinda French Gates. Il trasferimento è avvenuto alla fine del 2024 dopo che Gates ha deciso di concedere all'ex moglie un totale di 12,5 miliardi per la beneficenza quando la coppia ha smesso di lavorare insieme alla Gates Foundation. I fondi sono stati trasferiti alla Pivotal Philantropies, no profit impegnata nella promozione della parità di genere. (ANSA).