(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - "In occasione del vertice della Comunità politica europea tenutosi oggi in Armenia, ci siamo incontrati per discutere del nostro impegno comune volto a migliorare le relazioni tra l'Ue e il Regno Unito, nell'interesse dei consumatori, delle imprese e della sicurezza collettiva europea". Lo fanno sapere in una nota congiunta la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Keir Starmer. "Abbiamo inoltre riflettuto sul piano del Regno Unito di partecipare al prestito dell'Ue di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina e abbiamo convenuto che ciò rappresenterebbe un importante passo avanti nelle relazioni industriali nel settore della difesa tra l'Ue e il Regno Unito. Abbiamo sottolineato il nostro sostegno incondizionato al popolo ucraino e abbiamo lodato la sua resilienza e il suo coraggio nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Abbiamo inoltre concordato di avviare negoziati sulla partecipazione del Regno Unito al Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, compreso il Fondo Scaleup Europe, che fornirà sostegno alle promettenti imprese tecnologiche ad alta crescita per espandersi e sosterrà le ambizioni dell'Ue e del Regno Unito di mantenere in Europa gli innovatori più promettenti. Abbiamo guardato al vertice Ue-Regno Unito e concordato sull'importanza di essere ambiziosi in ciò che potremmo realizzare insieme a vantaggio di entrambe le parti". (ANSA).