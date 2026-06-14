(ANSA) - VERONA, 14 GIU - "Bianchi coi bianchi". E' la scritta su alcuni adesivi comparsi nelle prime ore a Verona, che accompagna il disegno di una coppia che si bacia seduta su una lavatrice con il tricolore nell'oblò. A denunciare l'accaduto è stata sui social l'assessora comunale Dem al commercio e attività economiche, ed ex deputata, Alessia Rotta: "Nella zona dello stadio - ha scritto - mi è stata segnalata questa campagna adesiva abusiva (ah, i sedicenti difensori dell'ordine..). Siamo già al lavoro per rimuovere questo materiale, che veicola messaggi inaccettabili di razzismo e sessismo. L'immagine della donna relegata a uno stereotipo degradante ne è una rappresentazione particolarmente eloquente", aggiunge. "Verona - conlude Rotta - è una città aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze. Per questo non può esserci spazio, nei suoi luoghi pubblici, per messaggi che alimentano odio e discriminazione". (ANSA).