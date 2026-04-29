(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Betoniera si ribalta, morto un operaio. L'infortunio sul lavoro è avvenuto in un'azienda agricola a Castelfiorentino (Firenze), in via Mellicciano, il 27 aprile ma solo oggi ne è stata data notizia. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio, 51 anni, di origini albanesi, stava utilizzando un mezzo miscelatore-betoniera che si è ribaltato. L'uomo, tempestivamente soccorso, è apparso in gravissime condizioni, tanto che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi. Ricoverato in prognosi riservata, è deceduto oggi a causa delle lesioni subite. I carabinieri e il personale di prevenzioni infortuni sul lavoro della Asl indagano sul caso per ricostruirne la dinamica e individuare eventuali responsabilità. (ANSA).