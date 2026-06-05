(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - "Io non intendo discutere di primarie, io dico solo che bisogna attivare il percorso. Prima di avere il comandante ci vuole l'esercito, e io lo voglio molto largo, molto largo, diciamo di perimetro costituzionale". A Genova per l'incontro "Costruiamo l'alternativa per la Costituzione" Pier Lugi Bersani non ha dubbi sul futuro della sinistra che deve essere il campo largo. Perché, spiega "tutti assieme poi troveremo la strada, l'accordo, le primarie, però bisogna stringere i bulloni sui valori, su quattro punti di programma fondamentalissimi, e con un percorso di partecipazione molto aperto, molto largo, dove i partiti devono mettersi al servizio. Hanno fatto così per il referendum. E si sono messi al servizio di tante cose che si muovevano. Hanno fatto così per Gaza. Hanno dato una mano, anche stando un passo indietro quando è necessario. Ecco, questo è, dobbiamo fare così". (ANSA).