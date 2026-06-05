(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha definito le modalità e i contenuti per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di Architetto per l'anno accademico 2026-2027. Il decreto è consultabile tramite il portale del Ministero al link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale- n-706-del-04-06-2026 Ciascuna università, nell'ambito della propria autonomia, per meglio valutare la preparazione dei candidati potrà predisporre la prova di ammissione in una o più sessioni. La selezione prevede la soluzione di 50 quesiti con 5 opzioni di risposta e di cui una sola corretta. Il tempo massimo a disposizione dei candidati è di 100 minuti. Dei 50 quesiti, 10 domande riguarderanno la capacità di comprendere un testo, 10 ragionamento logico, 10 saranno di storia (compresa storia dell'arte), 10 su disegno e rappresentazione, e le restanti 10 su fisica e matematica. Il punteggio massimo potrà essere di 50 punti per prova: ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto; zero punti sono previsti per le risposte omesse e meno 0,25 punti saranno assegnati per ogni risposta errata. La data delle selezioni, le modalità per potersi candidare e quelle per lo svolgimento delle prove, il numero dei posti disponibili saranno indicati nei bandi che verranno predisposti dai singoli atenei - e che verranno pubblicati sui siti ufficiali delle università -. Le prove di ammissione dovranno essere organizzate dagli atenei non oltre la data del 30 settembre 2026. I posti complessivi disponibili a livello nazionale per i corsi di laurea in Architettura saranno definiti con un successivo decreto ministeriale. (ANSA).