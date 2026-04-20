(ANSA) - BERLINO, 20 APR - "La posizione del governo tedesco è nota e non è cambiata. Noi sosteniamo la strategia dell'indipendenza di Commerzbank. Un'acquisizione ostile - soprattutto in riferimento a una banca sistemicamente rilevante come Commerzbank - sarebbe inaccettabile". Lo ha ribadito all'ANSA un portavoce del ministero delle finanze tedesco, rispondendo alle ultime esternazioni di Unicredit, che presentando un piano, ha affermato che l'istituto di credito tedesco non sarebbe adeguatamente preparato ad affrontare le sfide del futuro, essendo troppo concentrato su obiettivi di breve periodo. "Non commentiamo le parole di Unicredit", ha aggiunto. (ANSA).