(ANSA) - CAPRACOTTA, 01 APR - Non molla la presa la bufera che sta interessando Capracotta, centro altomolisano in provincia di Isernia interessato da una forte perturbazione da ieri. Gli accumuli di neve hanno raggiunto, in alcuni punti, anche un altezza che supera il metro e mezzo, le temperature sono rigide e ben oltre lo zero termico. Il paese aveva già vissuto una situazione simile il 5 marzo del 2015, quando in circa 24 ore la coltre bianca raggiunse 256 centimetri di altezza superando il record mondiale di Silver Lake in Colorado. "Benvenuti in Siberia - ha detto all'ANSA il sindaco Candido Paglione, raggiunto telefonicamente -. Sono andato in municipio a piedi e ho sperimentato la rigidità delle temperature, ma devo anche dire che Capracotta è vestita anche del suo abito migliore, quello bianco. Stiamo vivendo i giorni della Passione della Settimana Santa e a Pasqua, a giudicare dalle previsioni meteo, ci sarà una tregua e invito tutti a venire a vedere questo spettacolo". Sul fronte viabilità, resta chiuso, per motivi di sicurezza, un tratto della Sp 87 che collega il paese alla località di Guado Liscia, restano aperte e percorribili le altre tre strade che consentono l'accesso a Capracotta che, dunque, nonostante l'emergenza non è isolata. E' entrato in azione il piano antineve del Comune e della Provincia e ora si attenda anche l'arrivo, in ausilio, di una turbina dell'Anas. "La situazione, al momento, è sotto controllo - ha rassicurato il sindaco - ma raccomando a tutti i cittadini la collaborazione. In particolare di uscire solo se strettamente necessario e di muoversi, comunque, a piedi". La nevicata in corso è una manna dal cielo per il sindaco: "Non dimentichiamo - ha concluso - che giova all'ambiente e riempie le riserve idriche". (ANSA).