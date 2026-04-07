(ANSA) - ROMA, 07 APR - La stabilità atmosferica che ha caratterizzato le Festività pasquali ci accompagnera almeno fino alla giornata di giovedì, con caldo anomalo al Centro-Nord. E da venerdì il tempo potrebbe cambiare registro, con freddo e instabilità primaverile. Le previsioni sono di Federico Brescia, meteorologo de 'iLMeteo.it'. Fino a giovedì 9 aprile "le temperature - precisa - si manterranno costantemente e abbondantemente sopra la media stagionale su tutto il territorio nazionale. Al Centro-Nord si potranno toccare picchi notevoli per il periodo, con valori compresi tra i 25°C e i 27°C. Città come Trento, grazie alla conformazione orografica, vivranno giornate tipicamente estive con massime decisamente fuori scala per l'inizio di aprile". Il panorama meteorologico sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l'Italia. Gli unici, modesti disturbi saranno rappresentati da temporanei annuvolamenti lungo le aree costiere, sia dell'alto Adriatico che dell'alto Tirreno, a causa di infiltrazioni umide marittime nei bassi strati. Secondo le ultime emissioni dei modelli matematici, un cambiamento dello scacchiere europeo è atteso a partire da venerdì 10. Una discesa di aria più fredda proveniente dai quadranti nord-orientali riuscirà a scalzare la cupola anticiclonica, provocando un sensibile calo termico. Oltre alla flessione delle temperature, l'ingresso di questa massa d'aria darà potrebbe dare il via a una fase tipica primaverile, con importanti sbalzi termici e locale instabilità, anche temporalesca sulle aree del medio-basso Adriatico. Nel dettaglio: - Martedì 7. Al Nord: soleggiato, a tratti nuvoloso in Liguria, caldo per il periodo. Al Centro: bel tempo ovunque.. Al Sud: sole prevalente, nubi sparse nelle zone interne della Campania. - Mercoledì 8. Al Nord: nuvoloso al mattino sull'alto Adriatico, sereno altrove. Al Centro: soleggiato, a tratti nuvoloso sulle Marche. Al Sud: poco nuvoloso e mite - Giovedì 9. Al Nord: coperto su Lombardia orientale, Triveneto e Romagna al mattino, per il resto sereno e mite. Al Centro: nuvoloso sulle Marche, sole altrove. Al Sud: nuvoloso in Puglia, sereno sul resto del settore. Tendenza: da venerdì possibile ingresso di aria fredda con instabilità sulle adriatiche (ANSA).